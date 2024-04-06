شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار بمكة حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.وشملت الحالة الطائف - ميسان - أضم - العرضيات - تربة -رنيةـ المويه - الخرمة، لافتا إلى أنها تبدأ من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل.كانت دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وشدد الدفاع المدني على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ السبت حتى يوم الخميس المقبل أيضا.