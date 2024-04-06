شكرا لقرائتكم خبر عن احترافية عالية.. كيف تُوضع خطط تنظيم الحشود بالمسجد النبوي؟ والان نبدء بالتفاصيل

تنظيم حركة الحشود في المسجد النبوي

ضمان انسيابية الحركة

الدمام - شريف احمد - يتميز المسجد النبوي بحشوده المليونية، التي تتدفق عليه من كل بقاع الدنيا، لا سيما في المواسم كرمضان، وغيره.وعلى مدار الساعة ترى انسيابية مميزة في حركة الحشود البشرية في الدخول والخروج من المسجد النبوي.وفي ظل هذا يقصد المسجد النبوي ملايين الزوار والمصلين طوال العام، وبكثافات عالية خلال الصلوات الخمس وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.وفي هذا الإطار لا مجال للاجتهادات في التعامل مع الحشود الكبيرة، إذ تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين من خلال وكالة الحشود والتفويج وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية على خطة معدة.وتوضع الخطط من قبل مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية، وينفذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسر وسهولة.ويخصص لساحات المسجد النبوي مراقبين على امتداد الممرات لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه، ثم للساحات الخارجية، ثم الساحات الغربية الجديدة.ولضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة، تترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ.