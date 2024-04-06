شكرا لقرائتكم خبر عن 60 نقطة توزيع.. "إكرام مكة" تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

خدمات جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة

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خدمة المجتمع وضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - بهدف خدمة الأسر المحتاجة وضيوف الرحمن، كثفت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، أعمالها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.ورفعت الجمعية من النقاط التي تقدم منها الخدمات لتصل إلى 60 نقطة توزيع، شاملة أجزاء عديدة من المسجد الحرام، ومواقف السيارات التي تقل ضيوف الرحمن في الجمرات وكدي.هذا إضافة إلى المنطقة المركزية والمسفلة، ومساكن المعتمرين والمساجد والأحياء التي تشتمل على الأسر المحتاجة.وقدمت الجمعية حتى الآن خدمات لأكثر من مليوني مستفيد خلال شهر رمضان المبارك.وتحرص الجمعية على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة المجتمع وضيوف الرحمن، وطلاب العلم المغتربين.ووجود الجمعية في مكة يضع عليها ثقلًا إضافيًا ومسؤولية أكبر، بالنظر إلى أن مكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن.