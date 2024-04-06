شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا التوقيت.. أمطار على المهد والحناكية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على المدينة المنورة.
وأشار إلى هطول أمطار خفيفة على محافظتي المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وذكر المركز أن الحالة تبدأ الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الـ 11 من مساء اليوم السبت.
وأشار إلى هطول أمطار خفيفة على محافظتي المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تقلبات جوية.. "الأرصاد" يصدر تعليمات مهمة خلال أيام العيد#اليوم @spokespncm @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) April 5, 2024
للتفاصيل..https://t.co/Ml455EiG4M pic.twitter.com/yGDyPXvOWa
طقس المدينة المنورةوبين أن الحالة تشمل أيضا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وذكر المركز أن الحالة تبدأ الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الـ 11 من مساء اليوم السبت.