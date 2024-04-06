شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا التوقيت.. أمطار على المهد والحناكية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على المدينة المنورة.وأشار إلى هطول أمطار خفيفة على محافظتي المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبين أن الحالة تشمل أيضا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وذكر المركز أن الحالة تبدأ الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الـ 11 من مساء اليوم السبت.