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حتى هذا التوقيت.. أمطار على المهد والحناكية بالمدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا التوقيت.. أمطار على المهد والحناكية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على المدينة المنورة.
وأشار إلى هطول أمطار خفيفة على محافظتي المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس المدينة المنورة

وبين أن الحالة تشمل أيضا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وذكر المركز أن الحالة تبدأ الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الـ 11 من مساء اليوم السبت.
MO Nasa

MO Nasa

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