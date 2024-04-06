شكرا لقرائتكم خبر عن برامج مكثفة.. تفاصيل تهيئة مصليات العيد بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عملت أمانة العاصمة المقدسة على وضع برامج نظافة مكثفة لتهيئة وتجهيز مصليات العيد، في مكة المكرمة ونظافة الساحات المحيطة بالمساجد.

وخصصت فرقا شُكلت لتُباشر أعمالها، تزامناً مع قرب عيد الفطر المبارك، وزيادة عدد الفرق وتعزيز جهود النظافة فيها، والقيام بأعمال الكنس والغسيل للساحات المحيطة بالمساجد، ووضع حاويات لجمع النفايات. 400 جامع ومصلى للعيد كما نظفت ساحات أكثر من 400 جامع ومصلى للعيد، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات، وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر.

وواكبت جميع الإدارات الرقابية بالأمانة استعدادتها للمواقع التي تشهد إقبالاً من السكان والزوار للاستمتاع بأوقاتهم خلال أيام العيد، كالحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، ورفع درجة التنسيق بين البلديات الفرعية. تكثيف النظافة العامة كما وضعت خطة عمل لمواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.

هذا بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على المحال العاملة في مجال الأغذية خاصة المطاعم والكافيهات والبقالات ومحال بيع الحلويات وسيارات الفود ترك.