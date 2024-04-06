شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الرياض تعلن عن العيادات المناوبة للأسنان خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الحجز بالعيادات

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن توفير مجموعة من العيادات المناوبة لطب الأسنان، للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، اعتبارًا من تاريخ 4-13 إبريل 2024 في مدينة الرياض.وأكدت الوزارة أنها شغلت 15 عيادة مناوبة لطب الأسنان خلال هذه الفترة، لتغطية احتياجات المواطنين في مختلف الأحياء السكنية للعاصمة، ويتوفر بها كافة خدمات صحة الفم والأسنان الأولية، وتم دعمها بالكادر الطبي والفني اللازمين لعمل هذه العيادات.وأوضحت أن تلك العيادات هي: «مركز صحي المنصورة، الأحمدية، السليمانية، الوادي، الروضة 2، المنار، الدرعية»، وتعمل بدوام كامل من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويتم الحجز على العيادات من خلال تطبيق «صحتي».وأوضحت الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التغطية بخدمات الرعاية الصحية للمستفيدين خلال مدة الإجازة الرسمية.