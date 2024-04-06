السعودية | أسواق جدة تشهد إقبالًا كبيرًا على شراء حلوى العيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد أسواق ومحال الحلويات بمحافظة جدة إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، والتي تعد أحد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، للاحتفاء بالمهنئين من الأهالي والأصدقاء والجيران بهذه المناسبة.

واستعدت معظم المحال المتخصصة ببيع الحلويات بجدة منذ وقت مبكر، لتوفير الكميات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من المتسوقين خاصة هذه الأيام ، لاختيار الأصناف المختلفة من الحلويات والمكسرات التي يتم تقديمها صبيحة يوم عيد الفطر المبارك .

وتواكب الأسواق والمحال التجارية الإقبال على حلويات العيد، من خلال طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لاقتناء الحلويات الفاخرة واللذيذة بحشوتها المتنوعة، إلى جانب توفير الأواني والأطباق المختلفة التي يتم تقديم الحلويات فيها للزوار والمهنئين بالعيد.