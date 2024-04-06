دوي انفجارات متتالية في محيط دمشق

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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأفادت مصادر صحفية في سوريا، بأن "أنباء أولية تتحدث عن تصدي الجيش السوري لمسيرات تجسسية في سماء العاصمة دمشق"، لكنها لفتت إلى أنه "لا حديث حتى الساعة عن عدوان إسرائيلي".

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