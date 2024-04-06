شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 46.4 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت نحو 46.4 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.905 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%. وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 3.44%، مسجلاً 28506.16 نقاط، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.28% ليصل إلى 6480.79 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 9229.47 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 353.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.848 مليار ورقة مُنَفّذَة على 436 مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.