شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يرافق معتمر كفيف ويعامله كأحدٍ من أهله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف نبيل شهدته ليلة أمس، ليلة الـ 27 من شهر رمضان المعظم، حيث قام رجل أمن بمرافقة معتمر كفيف، ومعاملته كواحد من أهله.

ولم يمنع رجل الأمن مرافقة ذلك المعتمر، على الرغم من الزحام الشديد الذي شهدته ليلة أمس، والجموع الغفيرة التي كانت تصلي في الحرم، وفي الشوارع المؤدية إليه.

وعلق ناشر المقطع قائلًا: “رغم الأعداد المليونيه في المسجد الحرام ورغم الضغوط التي يواجهها رجال الأمن إلا انهم يضربون اروع الأمثله في الرفق واللين وحسن التعامل مع الصغير والكبير”.

وتابع:” هذه أخلاق السعوديين الأخلاق العربيه الأصيله التي تميز بها ابناء هذه الأرض من آلاف السنين ولازالوا”.