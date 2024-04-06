شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس تنورة.. زراعة 208 آلاف شجرة وإصلاح 1500 م2 من حفر الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة رأس تنورة خلال الثلاثة أشهر الماضية من هذا العام 2024 عدة أعمال، تمثلت في إصلاح وإغلاق 1580 متر مربع من حفر الشوارع، وزراعة 208000 من الأشجار والورود، وإصلاح 1550 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة.

وأجرت البلدية عمليات دهان 11200 متر طولي من بلدورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإصلاح 24 من واجهات المباني والمحلات، ومعالجة 80 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وكذلك إزالة 12000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع 170 من حاويات النظافة، وإصلاح 9 من محولات الكهرباء، بالإضافة إلى إزالة 4 سيارات تالفة، وإصلاح 75 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح ومعالجة 8 مجموعات ألعاب، وكذلك إصلاح وتأهيل 447000 متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإزالة 60 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة 28 من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء، إضافة الى إزالة 9 من اللوحات الإعلانية المخالفة، وإصلاح 60 من اللوحات الإرشادية للأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإزالة 2 مظلة وهنجر مخالفة داخل الأحياء.



من جهته أوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن جاسم الجاسم، بأن الجهود التي تبذلها البلدية لتحقيق أهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المحافظة، تساهم في تحقیق مفھوم أنسنة المدن، وتفعيلاً لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة مظاهر التشوه البصري والمظاهر السلبية وتحسين المشهد الحضري والجمالي.

ونوه المهندس محمد الجاسم الى أن البلدية عززت برامج معالجة التشوه البصري من خلال زيادة أعداد فرق الرصد والمعالجة من العمالة والآليات، وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الحالية، كما أشار الى أن البلدية تعمل على كافة محاور التشوه البصري، وذلك تحسيناً للمشهد الحضري بالمحافظة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف البرنامج من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال مركز البلاغات 940.)

