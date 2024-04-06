شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يصل إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

رئيس وزراء باكستان

الدمام - شريف احمد - وصل إلى جدة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين جدة صالح التركي، والسفير البحريني لدى المملكة علي بن عبدالرحمن آل خليفة، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.ووصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي.