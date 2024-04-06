17 مشروعا وإستراتيجية جديدة.. ولي العهد يستمر في البناء وتحقيق الطموحات

تحل يوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ الذكرى السابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد، حيث شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة وخطت خطوات متزنة ومتسارعة نحو الأهداف المرسومة لتحقيق رؤية، حيث تواصل الرؤية العمل في مسيرة أكبر تحوّل وطني تشهده المملكة العربية السعودية، معتمدة على المواطنين في بناء مستقبل بلادهم، ليحقق اقتصاد المملكة نموًّا متسارعًا ومستدامًا.

وفيما زادت المملكة من إشراك القطاع الخاص في رحلة التحول والتوطين، لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، شهد عام 2022 تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، ما ضاعف من قوتها الاستثمارية، وأسس لقاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي معتمدة على أبنائها، الذين يمثلون أهم مواردها.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت المملكة في رحلة نحو مستقبل أكثر إشراقًا مع رؤية السعودية 2030، التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان؛ لتكون خارطة طريق تعزز نقاط قوة السعودية المتمثلة في موقعها الإستراتيجي وقوتها الاستثمارية، ومركزها في العالمين العربي والإسلامي.

في هذا التقرير تقصت «دوت الخليج» التقدم الذي حققته المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية، فضلا عن المشاريع والإستراتيجيات التي أطلقها ولي العهد خلال هذه الفترة.

مشاريع وإستراتيجيات أطلقها ولي العهد (2023 - 2024)

1. الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

تركز على أربع توجهات إستراتيجية:

- اللقاحات

- التصنيع الحيوي والتوطين

- الجينوم

- تحسين زراعة النباتات

2. إستاد الأمير محمد بن سلمان بالقدية

- سيكون واحدا من أبرز الملاعب في العالم

- بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات

- سيبنى في قلب مدينة القدية على بعد 40 دقيقة من مدينة الرياض

- سيصبح الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال

- سيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى

- واحد من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034

3. المخطط الحضري لمدينة القدية

- تسهم في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين

- 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع البناء

- 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة

- 325 ألف فرصة عمل نوعية

- 135 مليار ريال زيادة في إجمالي الناتج المحلي

- 48 مليون زيارة سنويا بفضل ضمها معالم وأماكن سياحية ذات مستوى عالمي وطابع متفرد.

- إطلالات على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة

- مقر عالمي للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات

- مضمار سباقات الفورمولا 1 وملعبان لرياضة القولف، ومدينة رياضية لكرة القدم.

- مدينة Six Flags الترفيهية ومتنزه الألعاب المائية

4. مركز المناطق الاقتصادية بالرياض

- يتمتع باستقلال مالي وإداري

- يعمل على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في الرياض

- إصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة

- تقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية

- ترسيخ مكانة الرياض كمركز إقليمي للشركات

5. بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

- ينظم في الرياض سنويا ابتداء من صيف 2024م

- إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

- 50 مليار ريال مساهمة في الناتج المحلي بحلول 2030

- 39 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع

- تحويل الرياض إلى عاصمة للألعاب الإلكترونية

- إنعاش العاصمة اقتصاديا في فترة الصيف

6. شركة «اردارا» لتطوير «وادي أبها»

- 2.5 مليون متر مربع مساحة المشروع

- 30 % مساحات خضراء مفتوحة

- 16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع

- 17 كم من المسارات الرياضية والأنشطة الثقافية والمجتمعية

- 5 مناطق رئيسية بطابع متفرد

- 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية

- 19 مليار ريال دعم الناتج المحلي غير النفطي حتى العام 2030

7. المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

- 65 ألف متر مربع مساحة صالته

- 13 مليون مسافر سنويا الطاقة الاستيعابية

- 90 ألف رحلة سنوياً

20 عدد البوابات في المطار الجديد

- 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر

- 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية

8. المخطط العام لمشروع تطوير السودة

- 3015 مترا ارتفاع المشروع عن سطح البحر

- 29 مليار ريال زيادة في الناتج المحلي التراكمي

- آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

- خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام

- 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة

- 2700 غرفة فندقية و 1336 وحدة سكنية

- 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية

- 2027م اكتمال أولى المراحل

9. منظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض

- تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي

- تحقق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه

- تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه

10. المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية

- تركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير

- تعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل

13.5 % مساحة المحميات السبع من مساحة المملكة

- المساهمة في زراعة 80 مليون شجرة بحلول 2030

- 2.3 مليون زائر سنويا للمحميات

- 15 موقعا أثريا وتاريخيا سيعاد ترميمها وحمايتها

- 30 نوعاً من الحيوانات الفطرية سيعاد توطينها

11. المخطط العام للمراكز اللوجستية

- 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع

- 12مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض

- 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة

- 17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية

- 18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة

- 21 مركزاً يجري العمل عليها حاليا

- 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية ستمنح التراخيص

12. الإستراتيجية الجديدة لجامعة «كاوست»

- إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)

- إعادة تنظيم معاهد الأبحاث بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار

- تأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ 750 مليون ريال

- توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب

- تعزيز الشراكات الدولية

13. تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية

- أنشئت الأكاديمية في 15 يونيو 2021

- تعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة

- تهدف لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية

- تسعى لتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري

14. نظام المعاملات المدنية

- ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة

- جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها ووضوح المراكز القانونية.

- يشتمل على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وغيرها.

15. استثمار وتخصيص الأندية الرياضية

- استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها.

- طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

- يهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام بحلول عام 2030.

16. تأسيس طيران الرياض

- يطمح ليكون الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

- يتبني أفضل الممارسات المستدامة والارتقاء بتجارب السفر والنقل الجوي.

- يتبنى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الحديثة.

- يربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم.

- 20 مليار دولار مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

- 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

17. صندوق الفعاليات الاستثماري

- يهدف لتطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة.

- تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030.

- زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% إلى 10%.

- 28 مليار ريال مساهمة في النتاج المحلي بحلول 2045.

تقدم سعودي في المؤشرات العالمية لعام 2023

* مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة

- صدارة عالمية للمرة الثانية بنتيجة نضج 93 %

- 98 % مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»

- 84 % في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها»

- 100 % في مؤشر «الوصول إلى الجمهور»

* مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

- سجلت المملكة أعلى تقدم بتحقيق 79.01 نقطة.

- إضافة 28 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال 2023 مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

- قفزة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات.

- التقدم 17 مرتبة عالميًا بالمؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

* مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI)

- المركز الثاني على دول مجموعة العشرين

- التقدم 10 مراكز على دول مجموعة العشرين في المؤشر

- أبرز المؤشر متانة بنية السعودية في الاتصالات والتقنية

* مؤشر جودة البنية التحتية للطرق

- تقدم إلى المركز الرابع بين دول الـ G20

- ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق من 5.2 إلى 5.7

- نسبة نمو تتجاوز 10% وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول العشرين

* مؤشر تحول الطاقة

- تقدم بواقع 24 مركزا.

- احتلت المملكة المرتبة 57 في عام 2023 مقابل المرتبة 81 في عام 2021.

- تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط.

- خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء من أبزر عوامل التقدم.

* مؤشر التنافسية العالمي ومؤشرات اقتصادية

- المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة؟

- أصبحت من الدول الـ20 الأولى لأول مرة عام 2023.

- تحقيق المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرا.

- قفزت 7 مراتب في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية.

- قفزت 9 مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة.

* مؤشر الابتكار العالمي

- 34.5 نقطة وحلت في المرتبة الـ 41 عالميا

- المرتبة الـ 5 بين دول شمال إفريقيا وغرب آسيا.

- ضمن أفضل الدول التي حققت صعوداً بالمؤشر في السنوات الأربع الماضية.

* مؤشر السعادة العالمي

- المركز 28 من بين 143 دولة متقدمة مركزين عن العام الماضي.

* مؤشر الأمن السيبراني

- المرتبة الثانية عالميا

- إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»

- توفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا

- تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني

- إصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها

* نمو عدد السياح الدوليين

- الأولى عالميا في نمو عدد السياح الدوليين

- 56 % نمو عدد السياح الوافدين في العام 2023 مقارنةً بـعام 2019

- 156 % التعافي في أعداد السياح الوافدين

- 100 مليار ريال إنفاق الزوار للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023

* مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)

- 11.967.39 نقطة في 31 ديسمبر 2023

- 14.21 % نمو سنوي

- 1.488.93 نقطة ارتفاع عن مستويات عام 2022

- 1.333.12 مليار ريال إجمالي التداولات (355.4 مليار دولار)