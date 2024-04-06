آل هيازع: رؤية المملكة تحقق مستهدفاتها مبكرا

رفع رئيس جامعة الفيصل بالرياض الدكتور محمد بن علي آل هيازع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وللشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة ولي العهد.

وأكد آل هيازع أن مسيرة ولي العهد تظل حافلة بالإنجازات التي تسابق الزمن في سرعتها، أو استشرافها للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي القائم على دعائم من العلم والابتكار والعقول الشابة الواعدة، والفكر المستنير؛ لإيمانه بقدرات شباب وشابات المملكة على الإبداع ومواكبة علوم المستقبل ومعطياته العلمية والتقنية، مبيناً أن ولي العهد أضحى قائداً ملهماً على المستوى العالمي، يجعل من الأفكار والابتكارات واقعاً ملموساً على خريطة الإنجاز السعودية، فما حققته المملكة في الأنشطة غير النفطية يدعو للفخر حقيقة، بتحقيقه نسبة 50% من الناتج المحلي بـ 1.7 تريليون ريال، مما يؤكد أن رؤية المملكة الطموحة 2030 حققت مستهدفاتها في وقت مبكر، وهو ما تأكد في قطاع السياحة التي تستهدف 150 مليون سائح في العام بحلول عام 2030، في حين أن النسبة تجاوزت 100مليون سائح في العام، وستتجاوز هذا الرقم خلال العام الجاري.

وعبر رئيس جامعة الفيصل، عن سعادته باختيار يوم 27 مارس من كل عام ليكون عاماً لمبادرة السعودية الخضراء، احدى المبادرات الرائدة لولي العهد، وهذا التاريخ يحمل الكثير من المعاني، يكفى أنه موسم الربيع، مشيراً إلى أن مبادرة المملكة لمواجهة أخطار الانبعاثات الكربونية، والتغيرات المناخية تتجاوز حدود المملكة، وتصل إلى الإقليم المحيط، ودول العالم، حيث تسعى المملكة أن تكون لها الريادة من خلال مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة في المملكة ومحيطها الإقليمي، كما لها الريادة في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في الصناعات الثقيلة، ومناحي الحياة.

وأوضح آل هيازع أن أجيال جامعة الفيصل تسابق الزمن متسلحة بكل مقومات العلم والمعرفة والذكاء الاصطناعي، وقنوات التواصل مع جامعات عالمية شريكة لجامعة الفيصل؛ كي يكونوا دعائم لمستقبل المملكة الزاهر بعقول أبنائها.

وفي الختام دعا رئيس جامعة الفيصل، الله سبحانه أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها ورخائها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير الملهم.