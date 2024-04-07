شكرا لقرائتكم خبر 41 ألف عملية فحص للمركبات في مكة والمدينة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 41 ألف عملية فحص في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الثالث من رمضان الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالمعايير والأنظمة وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء تنقلهم.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت 34,194 ألف عملية فحص في مكة المكرمة، أسفرت عن رصد 6,100 مخالفة، وتحقيق معدل امتثال بلغ 89%، في حين شهدت المدينة المنورة 7,669 ألف عملية فحص مع رصد 1,118 مخالفة وتسجيل معدل امتثال بنسبة 91%.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة، تضمنت مخالفات في الحافلات كتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة التشغيل، بينما رصدت في الشاحنات تشغيل المركبة دون بطاقة تشغيل، وعدم توفير وثيقة نقل للبضائع، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، فيما رصدت في سيارات الأجرة عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، وإهمال الحالة الفنية للسيارة وصيانتها، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل.

وفي المدينة المنورة، كانت أبرز المخالفات في الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة.

وأوضحت الهيئة أن العمليات الرقابية تهدف إلى التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان تيسير وأمان رحلة المعتمرين والمصلين.

أبرز المخالفات المرصودة:

الحافلات:

تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة تشغيل.

تشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل.

الشاحنات:

تشغيل مركبة دون بطاقة تشغيل.

عدم وجود وثيقة نقل للبضائع.

تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني:

أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.

سيارات الأجرة: