معاقبة مخالفين بتهمة تدوير إطارات دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة اتخذت مستودعا مخالفا في مدينة بريدة معملا لإعادة تدوير الإطارات منتهية الصلاحية والتالفة دون ترخيص في موقع مخالف. وصادرت الفرق الميدانية للوزارة بمشاركة أمانة منطقة القصيم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 26 ألف إطار تالف قبل إعادة تدويرها لإنتاج منتجات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة تمهيدا لإتلافها، إضافة إلى إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية، فيما أحالت المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم استدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري.

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