شكرا لقرائتكم خبر تعديلات تدعم الزواج الصحي حفاظا على سلامة الأجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن التعديلات عدم سريان المنع، إذا ثبت طبيا وفقا للإجراءات التي تعتمدها «الصحة» عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وأن تحدد وزارة الصحة وفقا لقرار مجلس الوزارة رقم 110 قائمة الأمراض التي يجري الفحص عنها في برنامج الزواج الصحي، حسب ما تقتضيه المصلحة.
وتعد التعديلات الصادرة حول برنامج الزواج الصحي خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة، وتمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشاكل الصحية ذات الصلة، وما يؤديه ذلك من دور مهم في تكوين أسر سليمة من أمراض الدم الوراثية الأكثر انتشارا في المملكة، والأمراض المعدية الأكثر خطورة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
يذكر أن (عدم التوافق) يعرف في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون الطرفان مصابين أو حاملين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابا والآخر حاملا للمرض الوراثي المشمول بالفحص.
أهمية التعديلات:
- تعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة.
- تمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية.
- مواجهة المشاكل الصحية ذات الصلة.
- تكوين أسر سليمة من أمراض الدم الوراثية.
- زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات تدعم الزواج الصحي حفاظا على سلامة الأجيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.