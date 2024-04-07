شكرا لقرائتكم خبر عن في لقاء بمكة المكرمة.. ولي العهد يبحث التعاون المشترك مع رئيس الصومال والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم، الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد.

فيما حضر من الجانب الصومالي، وزير الدفاع السيد عبدالقادر محمد نور، ووزير المالية السيد بيحي إيمان عيجي، ووزير التجارة السيد جبريل عبدالرشيد حاج، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق السيد أحمد حسن أدم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الخارجية السيد علي محمد عمر، والمستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة محمد أمين شيخ عثمان، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة أويس حاج يوسف، ومستشار الرئيس السيد طاهر محمود غيلي.