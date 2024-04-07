شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة فيه والان نبدء بالتفاصيل

المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - زار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، المسجد النبوي اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وشرُف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما- .وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني ، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ.ووصل رئيس وزراء باكستان، إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي.