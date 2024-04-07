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طقس المدينة المنورة.. أمطار ورياح حتى الـ 11 مساءً

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واس - ‎المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد في المدينة المنورة.
ونبه مركز الأرصاد من أمطار خفيفة على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة.

طقس المدينة المنورة

كما تشمل التأثيرات تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ 12 صباحًا وتستمر حتى 11 من مساء الأحد.

طقس

وأمس كان المركز الوطني للأرصاد أوضح أن مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة.
وبين أن هذه الظواهر، تشتمل على رياح نشطة، وجريان السيول، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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