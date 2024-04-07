شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. أمطار ورياح حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد في المدينة المنورة.ونبه مركز الأرصاد من أمطار خفيفة على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة.كما تشمل التأثيرات تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ 12 صباحًا وتستمر حتى 11 من مساء الأحد.وأمس كان المركز الوطني للأرصاد أوضح أن مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة.وبين أن هذه الظواهر، تشتمل على رياح نشطة، وجريان السيول، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية.