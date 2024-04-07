ولي العهد يصل مكة المكرمة ويستقبل ولي العهد البحريني في قصر الصفا

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء المدة المتبقية من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وصاحب السمو الملكي وصل إلى مكة المكرمة بصحبة سمو ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، وسمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

في قصر الصفا بمكة المكرمة، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، مساء اليوم. ورحب سمو ولي العهد بسمو ولي عهد مملكة البحرين في المملكة، متمنيًا له وللوفد المرافق إقامة طيبة. وعبر سموه عن سعادته بزيارة المملكة وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة التي لقيها.

خلال الاستقبال، تم استعراض العلاقات التاريخية القوية بين البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال أيضًا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والبحريني.