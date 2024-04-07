استمرار الأمطار الرعدية على المناطق حتى الخميس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل. وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق، ومناطق نجران وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف وعسير والباحة والقصيم. نصائح الدفاع المدني: أخذ الحيطة والحذر.

البقاء في أماكن آمنة.

الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

الابتعاد عن المسـتنقعات المائية.

عدم السباحة في الأودية.

الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر الإعلام.

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