شكرا لقرائتكم خبر مأكولات شعبية بمهرجان ليالي الجادة الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب مهرجان «ليالي الجادة الرمضانية» بمنطقة تبوك، من ختام فعالياته الثقافية والاجتماعية بجادة الأمير فهد بن سلطان التاريخية، ويستمر إلى نهاية رمضان المبارك.

وشهد «المهرجان» أمس الأول، مشاركة مميزة لنادي فنون الطهي التابع لجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، إذ قدموا عرضا حيا للطبخ في باحة الجادة، لمختلف المأكولات والحلويات التي يمتاز بها المطبخ السعودي، إضافة إلى إقامة المسابقات وتقديم كثير من الجوائز والبرامج الترفيهية، التي تأتي ضمن جملة من الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها الجادة، في خطوة تصب في إثراء المحتوى الثقافي للمطبخ المحلي بتشجيع وتحفيز ودعم المجتمع السعودي من طهاة مبتدئين ومحترفين، لحفظ وتوثيق التراث الثقافي، وإبراز الأصول الثقافية والغذائية المميزة للمنطقة، خلال إظهار طرق طهي الطعام التقليدية والمتقدمة.

وذكرت أمانة المنطقة أنها حرصت خلال إقامة هذه الفعاليات وغيرها على دعم الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم، وإيجاد حراك ثقافي يعيد لجادة الأمير فهد بن سلطان وهجها الاجتماعي، ولا سيما أنها تعد من الأماكن التي تشهد في رمضان المبارك إقبالا كبيرا من المتسوقين والمتنزهين.