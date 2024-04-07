اخبار السعوديه

الطائف.. الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع

0 نشر
واس - الطائف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر، في وقت تستمر فيه تنبيهات الطقس من هطول الأمطار.
ولهذا السبب أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع الجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

صلاة العيد في الطائف

وأشارت إلى تعذر إقامة صلاة العيد في المصليات المكشوفة لهذا العام 1445هـ.
وذكرت أن هذا التعذر يأتي بناءً على ماصدر من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات لاستمرار هطول الأمطار من يوم السبت إلى يوم الخميس المقبل.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا