شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستعد مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر، في وقت تستمر فيه تنبيهات الطقس من هطول الأمطار.
ولهذا السبب أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع الجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وذكرت أن هذا التعذر يأتي بناءً على ماصدر من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات لاستمرار هطول الأمطار من يوم السبت إلى يوم الخميس المقبل.
ولهذا السبب أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع الجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تنظيف وتبخير وتوفير الاحتياجات الخاصة.. "الشؤون الإسلامية" بالرياض تجهز 3510 جوامع ومصليات لصلاة عيد الفطر المبارك#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 6, 2024
للتفاصيل..https://t.co/CVRfp1xMnx pic.twitter.com/5muPMJDIV2
صلاة العيد في الطائفوأشارت إلى تعذر إقامة صلاة العيد في المصليات المكشوفة لهذا العام 1445هـ.
وذكرت أن هذا التعذر يأتي بناءً على ماصدر من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات لاستمرار هطول الأمطار من يوم السبت إلى يوم الخميس المقبل.