الطائف.. الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع

صلاة العيد في الطائف

الدمام - شريف احمد - تستعد مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر، في وقت تستمر فيه تنبيهات الطقس من هطول الأمطار.ولهذا السبب أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع الجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشارت إلى تعذر إقامة صلاة العيد في المصليات المكشوفة لهذا العام 1445هـ.وذكرت أن هذا التعذر يأتي بناءً على ماصدر من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات لاستمرار هطول الأمطار من يوم السبت إلى يوم الخميس المقبل.