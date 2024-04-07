شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رفع الجاهزية بالحرمين إلى أعلى مستوى استعدادًا لليلة ختم القرآن والان نبدء بالتفاصيل

المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين

تذليل العقبات

الدمام - شريف احمد - بحزمة من الخِدمات التوجيهية والإرشادية والتوعوية الدينية والدروس العلمية، رفعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منظومتها الدينية إلى أعلى مستوى.ويأتي هذا استعدادًا لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين ليلة ختم القرآن الكريم؛ ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.كما كثفت مواقع إجابة السائلين وحِلق القرآن؛ والمتوقع من الزائرين والقاصدين، توافدهم بالملايين، وتهيئة البيئة التعبدية، المحفوفة بالخشوع والسكينة لهم في الحرمين.رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، شدد على العاملين بالمنظومة الدينية؛ التأهب والاستعداد لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.كما أكد ضرورة تنفيذ الخطة المعدة بخصوصها، مع التناغم التام مع الجهات العاملة بالحرمين وشركاء النجاح، وتعزيزها بالتقانة والتطبيقات الذكية، والترجمة واللغات، وعوامل المعرفة الحديثة.وذلك لتقديم الخدمات الدينية للمصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم، وتذليل العقبات لهم.