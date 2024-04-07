شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين ارتكبا مخالفة الصيد دون ترخيص بمكة.. اعرف أرقام الإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل

نظام البيئة في السعودية

أرقام الإبلاغ عن المخالفات البيئية

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي على مواطنين، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمكة المكرمة.وكان بحوزتهما بندقية هوائية، و189 طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية.وأكدت أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000ريال.وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.ويكون الإبلاغ بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.