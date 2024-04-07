"الأرصاد": أمطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية على حائل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.‏كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على مناطق المملكة اليوم الأحد.وأشار إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل تلك المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض، وتمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.ولفت مركز الأرصاد إلى عدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.