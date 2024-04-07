السعودية | “وقاء”: الخنافس صديقة للبيئة وتساهم في الحفاظ علي التوازن البيئي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” عدم وجود أي ضرر من الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأنها صديقة للبيئة وتساهم في الحفاظ علي التوازن البيئي.

حيث قال مركز الوقاية من الآفات في بيان بعد تداول مقاطع مرئية لانتشار الخنافس بالمملكة “إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً من مقاطع متنوعة في منصات التواصل الاجتماعي عن انتشار حشرات اعتبارا من يوم الخميس 28 مارس 2024م”.

وأضاف مركز الوقاية من الآفات “تم رصد انتشار الحشرات في مواقع قليلة مختلفة في عدد من مناطق المملكة بانتشار ضعيف وفي موقع واحد بانتشار كثيف وأن فرق المركز استطلعت المواقع للتأكد من نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها من الخنافس النافعة الصديقة للبيئة، والتي تتغذى على العديد من الآفات الحشرية بخاصة حرشفية الأجنحة الفراشات وأبو دقيقات”

وتابع مركز الوقاية من الآفات “نؤكد أنه لا يوجد أي ضرر لهذه الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأن سبب انتشارها يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لـ ( حشرة أبو دقيق الخبازي) في العام الماضي والتي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة، ومكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثارا عكسية ضارة على البيئة حيث تعد نافعة وتسيطر على الآفات إلى جانب مساهمتها في التوازن البيئي”.