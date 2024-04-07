شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تحث قاصدين الحرمين في ليلة ختم القرآن التعاون مع المنظومة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين؛ ليلة ختم القرآن الكريم؛ ليلة (29) من شهر رمضان المبارك؛ على ضرورة الالتزام بالآداب العامة، ومراعاة قدسية المكان، وشرف الزمان، وتعظيم الحرمين ورعاية حقهما، والتعاون مع الجهات الأمنية، والقطاعات العاملة بالحرمين، مع التحلي بالرحمة والصبر واللين، وعدم التزاحم والتدافع، والصلاة والجلوس في الممرات.

كما حثت المصلين والمعتمرين؛ بالالتزام بالتعليمات، واغتنام ما تبقى من الشهر الفضيل، والتفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بالهواتف المحمولة والتصوير، متمنيًا للجميع السلامة والقَبول والأجر الموفور.

يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين؛ رسمت مسارات دينية نوعية متعددة في شهر رمضان المبارك، وللعشر الأواخر على وجه الخصوص؛ لأداء رسالة الحرمين الشريفين على أكمل وجه، ولتصل برسالتهما عالميًا، فضلًا عن خدمة قاصديهما وإثراء تجربتهم الدينية، مع تعاون وتناغم وتكامل مع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالحرمين الشريفين.

وتعد ليلة ختم القرآن الكريم؛ ليلة (29) من شهر رمضان المبارك، آخر الليالي الوترية، التي تُتحرى فيها ليلة القدر؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: "أرَى رُؤْيَاكُمْ قدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فمَن كانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأوَاخِرِ"