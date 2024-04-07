شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم تُكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بالشماسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً ببلدية محافظة الشماسية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بعدد من المجسمات، ووسائل الزينة والإضاءات واللوحات الجمالية التي تُعبر عن الفرحة، وتعكس أجواء عيد الفطر المبارك.وأوضحت الأمانة أن الفرق المكلفة بالأعمال الميدانية عملت على تزيين الشوارع والمواقع الرئيسة في المحافظة والمراكز التابعة لها بتركيب 46 مجسماً وفانوساً مضاءً، و750 كشافاً، ووضع زينة مضاءة على 500 عمود، وتركيب 22 لوحةً من لوحات التهنئة، و5 شاشات إلكترونية خارجية، بالإضافة إلى إنارة الزينة في مبنى بلدية محافظة الشماسية. ‏وأكدت الأمانة انتهاء أعمال بلدية الشماسية في تهيئة المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات العيد بالمحافظة والمراكز التابعه لها، من ‏خلال تنظيف الطرق المحيطة بالجوامع والمصليات، لافتةً الانتباه إلى مشاركة البلدية المجتمعية في ليلة العيد، من خلال تقديم هدايا للأطفال والمواطنين والمقيمين وزوار محافظة الشماسية ومركز الربيعية.