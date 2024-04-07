شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة نجران" تبدأ تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة منطقة نجران أعمالها في تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الأملاح بنجران بتكلفة تتجاوز 24.900 مليون ريال.وذكرت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع التنموية الحيوية التي ستسهم مستقبلاً، في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمدينة نجران؛ حيث يتكون من أحواض تجميع وقنوات مفتوحة بأبعاد مختلفة؛ وقنوات صندوقية مغلقة، بالإضافة إلى شبكة مواسير بأقطار مختلفة كذلك لتصريف الأمطار داخل الحي.