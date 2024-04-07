شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى منذ 14 عامًا.. ارتفاع المخزون المائي للسدود إلى 829 مليون م3 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى (829) مليون م3، حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010م.

وأوضحت الوزارة أن هذه الارتفاع نتيجة عن الحالة المطرية الربيعية التي أثرت على معظم مناطق المملكة ولمدة عشرة أيام متواصلة خلال الفترة من يوم الأربعاء 17 رمضان 1445هـ الموافق 27 مارس 2024م وحتى يوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م، وجريان للسيول في العديد من أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض. بحيرات السدود وأضافت أن بحيرات السدود حصدت (243 مليون م3) كما ارتفع حجم المخزون المائي في بحيرات السدود إلى (829 مليون م3) وهو أعلى حجم مخزون مائي في بحيرات السدود منذ بداية قياس المخزون عام 2010م.

وكانت الوزارة قد كشفت بحسب تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023م للوزارة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023م، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو (106) ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م , والذي بلغ نحو (91) ملم، وما تم رصده خلال (40) عامًا، والمقدر بـ (103) ملم.