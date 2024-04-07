شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يوجه الأئمة الجدد بدعاء القنوت في آخر ليلتين من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أصحاب الفضيلة الأئمة الجدد المكلفين لصلاتي التراويح والقيام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بدعاء القنوت، في آخر ليلتين من شهر رمضان المبارك.

ويؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (29) بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ: بدر بن محمد التركي.

فيما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (30) بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور: الوليد بن خالد الشمسان، في حال إكمال الشهر الفضيل. المسجد النبوي وفي المسجد النبوي؛ سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (29)، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد بن أحمد البرهجي.

بينما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (30) بالمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن القرافي، في حال إكمال الشهر الفضيل. المسجد الحرام وتمنى رئيس الشؤون الدينية لأصحاب الفضيلة الأئمة الجدد المكلفين لصلاتي التراويح والقيام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ التوفيق والسداد.

وأشاد بدورهم في تعزيز رسالة الأئمة بالحرمين، وإثراء تجربة القاصدين الإيمانية، وإرساء منهج الوسطية والاعتدال، وإيصال رسالة الحرمين الدينية إلى العالمية؛ عبر تلاواتهم الندية في شهر رمضان المبارك.