شكرا لمتابعة خبر عن جمعية البر بحقال تنفذ عدة مشاريع خلال شهر رمضان بتكلفة تجاوزت مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت جمعية البر الخيرية بمركز حقال، التابع لمحافظة أضم ، عددًا من المشاريع خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.300.000 ريال سعودي.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية البر عضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالرحمن الجميعي : إن المشاريع تنوعت بين توزيع سلال غذائية وعبوات مياه صحية وتمور كما نفذت الجمعية برنامج “تفريج كربة” الذي يستهدف مساعدة الأسر في معالجة الظروف الطارئة بالإضافة إلى برنامج برامج مستلزمات الأطفال الرضع.

وقد ساهمت الجمعية هذا العام في تفطير الصائمين من زوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة عبر توفير 45.000 وجبة افطار صائم بعد التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف المتحدث: شارك في تنفيذ المشاريع جميع منسوبي الجمعية والفريق التطوعي بعدد يصل الى 200 ساعه تطوعية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور بن صقر الجميعي، عن شكره وتقديره لدور شركاء النجاح في الجهات المانحة والداعمين مثنيًا على الدور الكبير الذي بذله أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الجمعية والفريق التطوعي خلال تنفيذ هذه البرامج.