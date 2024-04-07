شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان بحضور ولي عهد البحرين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية