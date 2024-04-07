شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان بحضور ولي عهد البحرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
وتناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد - حفظه الله -.
حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
كما حضر الاستقبال من الجانب البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، والعقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد.
وتناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد - حفظه الله -.
حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
رئيس وزراء باكستانكما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني، وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار ، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير المالية السيد محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام السيد عطا الله ترار، ورئيس وزراء البنجاب السيدة مريم نواز شريف، ونجل رئيس الوزراء السيد حمزة شريف، ونجل دولة رئيس الوزراء السيد سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.
كما حضر الاستقبال من الجانب البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، والعقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد.