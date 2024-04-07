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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف: إنجاز 95% من أعمال تطوير قلعة زعبل التراثية بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة منطقة الجوف أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية بلغت 95%.
وأشارت إلى أن تطوير محيط القلعة يأتي ضمن مشروع معالجة التشوه بالمدن السعودية.
حيث يمثل باكورة تطبيق الأمانة للهوية البصرية لمدينة سكاكا بما يتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة، مبينا أن الأمانة تستهدف إعادة تصميم وتأهيل مناطق مختارة بمدينة سكاكا ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.
وأضاف أن أعمال المشروع تشمل رصف الشوارع المحيطة بالقلعة والمنطقة المحاذية لها وأرصفة المشاة بحجر دومة الجندل الذي يعد عن بيئة المنطقة، مشيرا إلى تركيب أعمدة إنارة بتصميم تراثي، فضلا عن المساحات الخضراء وغرس الأشجار، وغيرها من عناصر التطوير.
وأشارت إلى أن تطوير محيط القلعة يأتي ضمن مشروع معالجة التشوه بالمدن السعودية.
تنمية القطاع السياحيوأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، أن المشروع يسهم في تنمية القطاع السياحي والعناية بالمعالم الأثرية، كما يستلهم الهوية العمرانية والتراثية لمنطقة الجوف.
حيث يمثل باكورة تطبيق الأمانة للهوية البصرية لمدينة سكاكا بما يتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة، مبينا أن الأمانة تستهدف إعادة تصميم وتأهيل مناطق مختارة بمدينة سكاكا ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.
وأضاف أن أعمال المشروع تشمل رصف الشوارع المحيطة بالقلعة والمنطقة المحاذية لها وأرصفة المشاة بحجر دومة الجندل الذي يعد عن بيئة المنطقة، مشيرا إلى تركيب أعمدة إنارة بتصميم تراثي، فضلا عن المساحات الخضراء وغرس الأشجار، وغيرها من عناصر التطوير.