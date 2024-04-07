شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينفذ 10 آلاف جولة سلامة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

رسائل توعوية

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 10,047 جولة للتأكد من سلامة دور الإيواء والمنشآت بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتوافر جميع اشتراطات السلامة فيها، والتزامها بتعليمات ولوائح الدفاع المدني خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.وهدفت جولات الدفاع المدني إلى تعزيز جوانب السلامة الوقائية في دور الإيواء والمنشآت السكنية لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وبيت الله الحرام في العاصمة المقدسة.كثفت المديرية العامة للدفاع المدني، الرسائل التوعوية لتعزيز السلامة الوقائية في المنشآت السكنية ودور الإيواء، للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، لأمنهم وسلامتهم.وبثت المديرية رسائل توعوية يومية للإسهام في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين وأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع المدني وشاشات الطرق والرسائل النصية واللوحات الإرشادية.