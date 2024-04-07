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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مع محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
فيما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام عطا الله ترار، ورئيس وزراء البنجاب مريم نواز شريف، ونجل رئيس الوزراء حمزة شريف، ونجل رئيس الوزراء سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
رئيس الوزراء الباكستانيكما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
فيما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام عطا الله ترار، ورئيس وزراء البنجاب مريم نواز شريف، ونجل رئيس الوزراء حمزة شريف، ونجل رئيس الوزراء سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.