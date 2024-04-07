شكرا لمتابعة خبر عن رصد 145 مخالفة في جوامع ومساجد الأفلاج ووادي الدواسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 145 مخالفة على الجوامع والمساجد والمصليات النسائية بمحافظتي الأفلاج ووادي الدواسر.

وأضاف أن مراقبو ومراقبات المساجد نفذوا 326 جولة تفقدية على الجوامع والمساجد والمصليات النسائية بمحافظتي الأفلاج ووادي الدواسر خلال الفترة من 1 وحتى الـ24 من شهر رمضان المبارك الجاري.

وأوضح الفرع أن المخالفات تتمثل في عدم التقيد بإغلاق مكبرات الصوت، وعدم التقيد بوقت رفع الأذان لصلاة العشاء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي ينفذها لجميع مساجد وجوامع ومصليات المنطقة؛ لتهيئتها وتجهيزها ليؤدي مرتادوها عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.