شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات "النقل الترددي" تعزّز انسيابية وصول المصلين إلى المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

نقل المصلين

الدمام - شريف احمد - أسهمت خدمة "النقل الترددي" في تحقيق انسيابية وصول آلاف المصلين من أرجاء المدينة المنورة إلى المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.فيما أظهر تشغيل الخدمة ليلة الـ 29 من رمضان نجاحاً فائقاً في استيعاب كثافة أعداد المصلين، وسهولة إيصالهم عبر مختلف المحاور إلى المسجد، وإعادتهم إلى مواقعهم بعد انقضاء صلاة التراويح بسهولة وانتظام.وتمثّل الخدمة التي تشرف على تشغيلها هيئة تطوير المدينة المنورة، ومرور المنطقة، نقلة نوعية في خدمات النقل وتحسين البيئة المحيطة بالمسجد النبوي، وتقليص أعداد المركبات، وتنظيم وصول حشود المصلين من مختلف أحياء المدينة المنورة عبر أسطول من الحافلات المكيفة التي خصّص لها عدة محطات لاستقبال ونقل المصلين، وكذلك مسارات خاصة في المنطقة المركزية مخصصة للخدمة لتسهيل إنزال وصعود الركاب.حيث نجحت خدمة النقل الترددي في تنفيذ أكثر من 15 ألف رحلة نقل عبر مختلف الطرقات الرئيسية بالمدينة المنورة خلال الـ 20 يوماً الأولى من شهر رمضان هذا العام نقلت خلالها أكثر من نصف مليون مصلٍ إلى المسجد النبوي، لتعزّز الخدمة مسيرة نجاحها للعام السادس على التوالي.