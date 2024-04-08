شكرا لقرائتكم خبر عن وفرت 4419 وحدة سكنية.. إنجازات مميزة لـ"جود المناطق" في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت حملة "جود" المناطق في أولى ليالي شهر رمضان المبارك، بتدشين من أصحاب السمو أمراء المناطق ودعم من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومشاركة أمانات المناطق، بهدف توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.
وجرى تدشين الحملة في 17 منطقة ومحافظة حول المملكة، برعاية أمراء المناطق لتحاكي كل منطقة بهويتها وأسلوبها وثقافتها.
وتضمنت الحملة عددًا من الحملات الموجهة لكل منطقة من مناطق المملكة، بهدف تغطية مستهدفاتها، وتحفيز مشاركة المانحين والمتبرعين ليلمسوا أثر إسهاماتهم بين أفراد مجتمعهم.
وفي شهر الخير جاء الجود والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال وكبار المانحين، وأهالي الجود من أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة، ليكون ثمارها تأمين 4419 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بإجمالي تبرعات 800,315,180 ريالًا، وبإسهام أكثر من 284 ألف متبرع.
وجاءت هذه المنجزات الملموسة نتيجة سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي صاحبت إطلاق الحملة في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز التفاعل وتحفيز أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكبار المانحين للإسهام في الحملة، إذ شاركت إمارات وأمانات المناطق بفعاليات مختلفة، كان أبرزها إقامة 14 لقاء لكبار المانحين، وهو لقاء يجتمع فيه رجال الأعمال وكبار المانحين ومسؤولو الجهات الحكومية وأصحاب الشركات في كل منطقة لتعريفهم بالحملة ولتقديم العطاء خلال هذا اللقاء.
وأقيمت هذه اللقاءات في إمارات منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة نجران، بحضور ورعاية أصحاب السمو أمراء المناطق.
بالإضافة إلى ليلة جود المطورين العقاريين، برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومبادرة الشركة الوطنية للإسكان. وبدعم ومشاركة من أمانات ومحافظات المناطق، أقيمت أكثر من 459 فعالية، وأضيء أكثر من 109 معالم ومبانٍ بهوية الحملة في مختلف مناطق المملكة، وصاحب هذه التفعيلات استعراض بطائرات الدرونز باسم الحملة في 4 مدن رئيسية.
كما أُقيمت 3 مسيرات لحملة جود الإسكان، تتكون من حافلات وسيارات تتنقل بين محافظات المنطقة للتعريف بحملة جود المناطق، والتشجيع على المشاركة فيها وتعزيز حضورها.
وصاحب الحملة تدشين ومشاركة 12 وزارة لمبادرة "جود الموظفين" لتوفير وحدات سكنية للأسر المستفيدة بين منسوبي منظومة تلك الوزارات.
وشاركت أكثر من 69 جهة حكومية وجامعة ومجمع تجاريًا في استضافة مبادرة "شجرة الجود" التي تحتوي على قصص للمستفيدين من الإسكان التنموي بأسلوب يخاطب الجمهور، وينقل معاناتهم ويشجعهم على المبادرة للإسهام في توفير مسكن ملائم لهم.
وبالتعاون مع وزارة الرياضة أُطلق 7 دوريات رياضية في مناطق مختلفة حول المملكة، لتذكير وتحفيز زوار هذه الدوريات على الإسهام في حملة جود المناطق.
وشارك في تعزيز ظهور الحملة أكثر من 165 إعلانًا تليفزيونيًا، وأكثر من 78 تقريرًا إخباريًا على مدار شهر رمضان المبارك، شارك فيها عدد من قيادات قطاع الإسكان التنموي وكبار المانحين والمسؤولين.
وقال الكريديس:"الإسهامات السخية في حملة جود المناطق ترسم الفرحة على قلوب أهالينا من الأسر الأشد حاجة، فكل الشكر لعطائهم وجودهم وسخائهم".
وأشار إلى أن هذا التقدم في الحملة لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم بدعم الشركاء الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات.
الجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، التي تسعى منذ انطلاقتها إلى تأمين المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ضمن منصة موثوقة وشفافة لإتمام وصول الدعم السكني للأسر المستفيدة من قطاع الإسكان التنموي.
وجرى تدشين الحملة في 17 منطقة ومحافظة حول المملكة، برعاية أمراء المناطق لتحاكي كل منطقة بهويتها وأسلوبها وثقافتها.
وتضمنت الحملة عددًا من الحملات الموجهة لكل منطقة من مناطق المملكة، بهدف تغطية مستهدفاتها، وتحفيز مشاركة المانحين والمتبرعين ليلمسوا أثر إسهاماتهم بين أفراد مجتمعهم.
تبرع سخيوحظيت الحملة بعد انطلاقها بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمبلغ 100 مليون ريال، وتبرع سخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -رعاه الله- بقيمة 50 مليون ريال.
وفي شهر الخير جاء الجود والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال وكبار المانحين، وأهالي الجود من أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة، ليكون ثمارها تأمين 4419 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بإجمالي تبرعات 800,315,180 ريالًا، وبإسهام أكثر من 284 ألف متبرع.
وجاءت هذه المنجزات الملموسة نتيجة سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي صاحبت إطلاق الحملة في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز التفاعل وتحفيز أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكبار المانحين للإسهام في الحملة، إذ شاركت إمارات وأمانات المناطق بفعاليات مختلفة، كان أبرزها إقامة 14 لقاء لكبار المانحين، وهو لقاء يجتمع فيه رجال الأعمال وكبار المانحين ومسؤولو الجهات الحكومية وأصحاب الشركات في كل منطقة لتعريفهم بالحملة ولتقديم العطاء خلال هذا اللقاء.
منجزات ملموسة
وأقيمت هذه اللقاءات في إمارات منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة نجران، بحضور ورعاية أصحاب السمو أمراء المناطق.
بالإضافة إلى ليلة جود المطورين العقاريين، برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومبادرة الشركة الوطنية للإسكان. وبدعم ومشاركة من أمانات ومحافظات المناطق، أقيمت أكثر من 459 فعالية، وأضيء أكثر من 109 معالم ومبانٍ بهوية الحملة في مختلف مناطق المملكة، وصاحب هذه التفعيلات استعراض بطائرات الدرونز باسم الحملة في 4 مدن رئيسية.
كما أُقيمت 3 مسيرات لحملة جود الإسكان، تتكون من حافلات وسيارات تتنقل بين محافظات المنطقة للتعريف بحملة جود المناطق، والتشجيع على المشاركة فيها وتعزيز حضورها.
وصاحب الحملة تدشين ومشاركة 12 وزارة لمبادرة "جود الموظفين" لتوفير وحدات سكنية للأسر المستفيدة بين منسوبي منظومة تلك الوزارات.
وشاركت أكثر من 69 جهة حكومية وجامعة ومجمع تجاريًا في استضافة مبادرة "شجرة الجود" التي تحتوي على قصص للمستفيدين من الإسكان التنموي بأسلوب يخاطب الجمهور، وينقل معاناتهم ويشجعهم على المبادرة للإسهام في توفير مسكن ملائم لهم.
وبالتعاون مع وزارة الرياضة أُطلق 7 دوريات رياضية في مناطق مختلفة حول المملكة، لتذكير وتحفيز زوار هذه الدوريات على الإسهام في حملة جود المناطق.
7 دوريات رياضية
وشارك في تعزيز ظهور الحملة أكثر من 165 إعلانًا تليفزيونيًا، وأكثر من 78 تقريرًا إخباريًا على مدار شهر رمضان المبارك، شارك فيها عدد من قيادات قطاع الإسكان التنموي وكبار المانحين والمسؤولين.
الفرحة على قلوب أهاليناوأعرب الأمين العام لمؤسسة "سكن" عبدالعزيز بن صالح الكريديس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إسهامهما السخي، وإلى وزير الداخلية على دعمه للحملة، وأمراء المناطق على تدشينهم لحملة جود المناطق، التي وصلت قيمة التبرعات فيها إلى أكثر من 800 مليون ريال، ما أسم في توفير 4419 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة.
وقال الكريديس:"الإسهامات السخية في حملة جود المناطق ترسم الفرحة على قلوب أهالينا من الأسر الأشد حاجة، فكل الشكر لعطائهم وجودهم وسخائهم".
وأشار إلى أن هذا التقدم في الحملة لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم بدعم الشركاء الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات.
الجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، التي تسعى منذ انطلاقتها إلى تأمين المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ضمن منصة موثوقة وشفافة لإتمام وصول الدعم السكني للأسر المستفيدة من قطاع الإسكان التنموي.