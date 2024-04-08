شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الإمام تركي الملكية تعلن فعالياتها خلال عيد الفطر.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، عن تفاصيل الاحتفالية التي ستقيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك بمشاركة أبناء المجتمع المحلي في ثاني أيام العيد بكل من قرية لينة التاريخية، وتربة، وقبة.

وأوضحت الهيبئة أن برامج الفعاليات تضم معرضاً للأسر المنتجة والحرفيين، بمشاركة 15 عارضاً، لتسويق المنتجات التراثية والتقليدية التي تعكس عمق الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي والمهارات الفنية والقدرات الإبداعية لأبنائه وبناته ونقاء الخيرات والموارد الطبيعية لبيئة المحمية.

ويشارك مع الهيئة أكثر من 150 فرداً من الكوادر البشرية من أبناء المجتمع المحلي , في تنظيم الفعاليات وتقديم تجربة احتفالية مميزة للزوار والضيوف. نظارات الواقع الافتراضي وتتضمن الاحتفالية التي تنطلق ثاني أيام العيد باقة من الفعاليات المختارة لتناسب جميع أفراد الأسرة، وتشمل جداريات للتصوير التفاعلي، والتصوير بـزاوية 360 درجة، والألعاب الكرنفالية، ونظارات الواقع الافتراضي، ومنطقة للأطفال، ومناطق لتقديم الأطعمة والمشروبات والضيافة، مع عروض فنية ومسرحية وتوزيعات للهدايا والألعاب والجوائز القيمة.

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعد ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كم2، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل الكائنات الفطرية من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي والكثير من الأنواع النباتية والشجرية المختلفة.