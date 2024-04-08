شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال شوال في تمير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعذر رؤية هلال شوال في تمير وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكم

كما دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.

ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيانًا بذلك بعد قليل.