توجيه بخصوص صلاة العيد في المناطق المتأثرة بالأمطار

فتح سدي قطن والمغوى بعد ارتفاع منسوب المياه في الوقت الذي تواصل فيه هطول الأمطار الغزيرة، وتساقط البرد بغزارة على معظم المناطق بنجران، قامت اللجنة الُمشكَّلة من مكتب فرع... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 30 رمضان 1445 هـ 30 رمضان 1445 هـ مواقف المسجد النبوي.. شـبكة عملاقـة من المداخل والمخارج بأشكال هندسية تناسب المكان، وبطابقين تحت ساحات المسجد النبوي، صُممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه بشـبكة عملاقـة من... المدينة المنورة: المدينة المنورة: دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ 10 آلاف جولة سلامة بمكة والمدينة نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 10.047 جولة للتأكد من سلامة دور الإيواء والمنشآت بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتوافر جميع... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ 56 مخالفة لأسواق النفع بنجران كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، جولاته الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، وذلك ضمن خطته... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ تكثيف الرقابة على أسواق النفع العام والمسالخ مع قرب العيد كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها الرقابية والتوعوية بكل فروعها في المناطق مع قرب عيد الفطر المبارك، لضمان توفير بيئة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ وزير الخارجية وأمين الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في غزة تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وجرى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ صوت أبها.. مبادرة مميزة في أجاويد2 جمعت المسؤولين بالأهالي حققت مبادرة «صوت أبها» نجاحًا كبيرًا ومميزًا، والتي انطلقت ضمن فعاليات وبرامج منافسات أجاويد2 في كافة محافظات ومراكز منطقة عسير... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ

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