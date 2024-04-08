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فتح سدي قطن والمغوى بعد ارتفاع منسوب المياه
في الوقت الذي تواصل فيه هطول الأمطار الغزيرة، وتساقط البرد بغزارة على معظم المناطق بنجران، قامت اللجنة الُمشكَّلة من مكتب فرع...
مواقف المسجد النبوي.. شـبكة عملاقـة من المداخل والمخارج
بأشكال هندسية تناسب المكان، وبطابقين تحت ساحات المسجد النبوي، صُممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه بشـبكة عملاقـة من...
10 آلاف جولة سلامة بمكة والمدينة
نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 10.047 جولة للتأكد من سلامة دور الإيواء والمنشآت بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتوافر جميع...
56 مخالفة لأسواق النفع بنجران
كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، جولاته الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، وذلك ضمن خطته...
تكثيف الرقابة على أسواق النفع العام والمسالخ مع قرب العيد
كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها الرقابية والتوعوية بكل فروعها في المناطق مع قرب عيد الفطر المبارك، لضمان توفير بيئة...
وزير الخارجية وأمين الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وجرى...
صوت أبها.. مبادرة مميزة في أجاويد2 جمعت المسؤولين بالأهالي
حققت مبادرة «صوت أبها» نجاحًا كبيرًا ومميزًا، والتي انطلقت ضمن فعاليات وبرامج منافسات أجاويد2 في كافة محافظات ومراكز منطقة عسير...
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بخصوص صلاة العيد في المناطق المتأثرة بالأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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