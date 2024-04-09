شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة العيد في الحرمين.. صالح بن حميد إمامًا للحرم المكي وأحمد الحذيفي للحرم المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة الدينية أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد، وتقام الصلاة الساعة 6:20.

فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي، وتقام الصلاة الساعة 6:19.