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طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويشمل التنبيه: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والمزاحمية والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتجمعات المياه في بعض الأجزاء.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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