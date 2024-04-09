شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويشمل التنبيه: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والمزاحمية والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتجمعات المياه في بعض الأجزاء.
ويشمل التنبيه: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والمزاحمية والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة ...+4— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 8, 2024
للتفاصيل https://t.co/E6ii49ou8F #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Gr8JybbDG2
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتجمعات المياه في بعض الأجزاء.