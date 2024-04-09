شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف رحلة إسعافية في رمضان.. نجاح خطة "الهلال الأحمر" بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة، نجاح خطتها الإسعافية خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك من بداية الشهر حتى ليلة 29.

وأكدت "الهيئة" أنها نفذت بنجاح كل خطط وجود الفرق الإسعافية الأرضية والجوية بالمنطقة، وخاصة في الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به، وتغطية جميع تحركات المعتمرين والزوار.

وتقديم جميع الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الاسعافية العاملة بأكثر من 1000 مسعف وأختصاصي طب وطوارئ وطبيب.

بالاضافة الي 18 طبيبًا في التحكم الطبي، و5400 متطوع ومتطوعة بإجمالي عدد ساعات تطوعية 65 ألف ساعة، شملت العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والفنية.

47 ألف رحلة إسعافية

وأوضحت الهيئة أنها نفذت أكثر من 47 ألف رحلة إسعافية، كان أعلاها طلبًا الحالات المرضية (التنفسية والسكري والإغماء)، بعدها حالات الحوادث، باشرت خلالها مراكز العاصمة المقدسة 33,561 حالة، وجاءت محافظة جدة ثانيًا 10,193 حالة، والطائف ثالثًا بـ3882 حالة.



وأشارت "الهيئة" إلى أن الإسعاف الجوي في المنطقة نفذ 32 ساعة ونصف ساعة طيران، نقل من خلالها 14 حالة خطرة تستوجب النقل السريع لأقرب منشأة صحية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات ضم أكثر من 80 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و150 اسكوتر كهربائيًا ودراجه نارية وهوائية، و24 عربة جولف، و49 جهاز للصدمات الكهربائية و15 جهاز (لوكس) الخاص للإنعاش القلبي الرئوي.

إضافة إلى أسطول الاستجابة النوعية وإدارة الأحداث والأزمات بالميدان ونقل كل ما يحدث عبر الصوت والصورة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي.

تقديم البلاغات

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر تطبيق (أسعفني)، ويتيح التطبيق الذكي للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره.

ويتيح أيضًا للفرق الإسعافية الاستدلال عن موقع البلاغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والعديد من المميزات الأخرى.