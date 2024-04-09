شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الثلاثاء، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية.في حين يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك، والأجزاء الغربية من الجوف والحدود الشمالية، مصحوبة برياح نشطة.الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. This is a Twitter Status ورياح وأتربة.. اعرف توقعات طقس اليوم على مناطق This is a Twitter Status This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف، مع تكون السحب الرعدية الممطرة.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.