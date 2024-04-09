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ياسر الدباغ: نفسياً قد يظل الشخص طفل حتى سن 29 سنة..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور ياسر الدباغ أن الشخص نفسياً قد يظل طفلا حتى سن 29 سنة، وبعدها يبدأ يدخل سن الرشد

وقال الدباغ:” قانونيا سن الطفولة ينتهي عند ١٨ سنة ولكن هذا لا يعني بالضرورة الدخول في مرحلة الرشد وهناك مرحلة تدريجية تلي هذه المرحلة بيتطور فيها المراهق إلى أن يصل إلى الرشد ”

وأضاف” هناك دراسات وجدت تحديد الطفولة ب١٨ سنة أدى إلى إشكالات ولاحظوا أنه في العصر الحديث مازال هناك شباب حتى سن ٢٩ سنة لديهم سلوكيات اعتمادية على أهلهم ”

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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