شكرا لمتابعة خبر عن ياسر الدباغ: نفسياً قد يظل الشخص طفل حتى سن 29 سنة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور ياسر الدباغ أن الشخص نفسياً قد يظل طفلا حتى سن 29 سنة، وبعدها يبدأ يدخل سن الرشد

وقال الدباغ:” قانونيا سن الطفولة ينتهي عند ١٨ سنة ولكن هذا لا يعني بالضرورة الدخول في مرحلة الرشد وهناك مرحلة تدريجية تلي هذه المرحلة بيتطور فيها المراهق إلى أن يصل إلى الرشد ”

وأضاف” هناك دراسات وجدت تحديد الطفولة ب١٨ سنة أدى إلى إشكالات ولاحظوا أنه في العصر الحديث مازال هناك شباب حتى سن ٢٩ سنة لديهم سلوكيات اعتمادية على أهلهم ”