أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في اليوم الحالي.

وأفاد المركز بأن هناك احتمالية لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث سيول وزخات من البرد ورياح نشطة تثير الغبار والأتربة في بعض مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق تبوك والأجزاء الغربية من الجوف والحدود الشمالية، مصحوبة برياح نشطة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.